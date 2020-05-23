Bilginiz olsun!
Beşiktaş yönetimi; Boateng, Diaby, Elneny ve Rebocho’nun kulüplerine ekstra sezonla ilgili bilgilendirme yazısı gönderdi.
Beşiktaş yönetimi, sezon bitene kadar forma giymeye devam etmek isteyen Boateng, Diaby, Elneny ve Rebocho'nun kulüplerine bilgilendirme mektubu gönderdi. Kulübün hukukçuları tarafından hazırlanan mektupta; "Oyuncularla ilgili beklenmedik bir durum oluşursa, sadece oyuncuya karşı değil, kiralamış olduğumuz kulübe karşı da uğrayacağı zararı karşılama riskimiz var. Sporcuya ödenecek tazminat haricinde, ek olarak bonservisini elinde bulunduran kulübün sporcudan ileriye dönük elde edebileceği kazancı da tazmin etmek zorunda kalabiliriz. Kulüpler oyuncularını çağırabilir" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.
Yönetim sadece Arsenal kulübüne, Elneny'nin sözleşmesini karşılıklı olarak uzatarak tüm sorumluluğu almak istedikleri bilgisi verildi.
- 23.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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