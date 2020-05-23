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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Bilginiz olsun!

Bilginiz olsun!

yönetimi; , , ve Rebocho’nun kulüplerine ekstra sezonla ilgili bilgilendirme yazısı gönderdi.

yönetimi, sezon bitene kadar forma giymeye devam etmek isteyen , , ve Rebocho'nun kulüplerine bilgilendirme mektubu gönderdi. Kulübün hukukçuları tarafından hazırlanan mektupta; "Oyuncularla ilgili beklenmedik bir durum oluşursa, sadece oyuncuya karşı değil, kiralamış olduğumuz kulübe karşı da uğrayacağı zararı karşılama riskimiz var. Sporcuya ödenecek tazminat haricinde, ek olarak bonservisini elinde bulunduran kulübün sporcudan ileriye dönük elde edebileceği kazancı da tazmin etmek zorunda kalabiliriz. Kulüpler oyuncularını çağırabilir" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Yönetim sadece kulübüne, Elneny'nin sözleşmesini karşılıklı olarak uzatarak tüm sorumluluğu almak istedikleri bilgisi verildi.

  1. 23.5.2020
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