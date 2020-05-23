Beşiktaş'ta çalışmalar devam etti
Beşiktaş, hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmanda kondisyon ile taktik çalışması yapıldı.
İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Yarını izinli geçirecek olan siyah beyazlılar, hazırlıklarına 25 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00 ve 17.00'de yapacağı çalışmalarla devam edecek.
- 23.05.2020
- Son dakika corona virüsü haberi: Korkutan tablo! İşte dünyanın corona virüsü raporu
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye kupa canavarı sambacı! Aziz Yıldırım ve transfer...
- Emre Belözoğlu transferi bitiriyor! Aycan Yanaç...
- Diagne'den flaş sözler! "Bana İngiltere'ye gel diyor"
- Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fatih Terim'den yönetime flaş talep ve transfer engeli... 'İstemiyor!'
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta çalışmalar devam etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.