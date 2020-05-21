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21 Mayıs 2020, Perşembe
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ona sahip çıktı! 'e davet

Beşiktaş ona sahip çıktı! Yiğit Şengil'e davet

Kısa süre önce Bursaspor'un yollarını ayırdığı 'e davet geldi... Genç futbolcu, yaptığı yazılı açıklamada 'ın kendisini antrenmanlara çağırdığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un kısa süre önce yollarını ayırdığı 'e 'tan destek geldi. 16 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada siyah beyazlıların kendisini antrenmanlara davet ettiğini duyurdu.

İşte o açıklama;

NEDEN GÖNDERİLDİ?
Yiğit Şengil, sosyal medya hesabından yaptığı Beşiktaş paylaşımı nedeniyle Bursaspor taraftarları tarafından tepki görmüş ve yeşil-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada "Altyapımızda forma giyen Yiğit Şengil'in kulübümüze aidiyet duygusu hissetmediği anlaşılıp kulübümüz ile tüm ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." diyerek oyuncu ile yollarını ayırmıştı.

Yiğit Şengil'in paylaşımı şu şekildeydi;

  1. 21.05.2020
  2. Güncelleme: 21.05.2020 13:30
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