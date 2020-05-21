Beşiktaş ona sahip çıktı! Yiğit Şengil'e davet
Kısa süre önce Bursaspor'un yollarını ayırdığı Yiğit Şengil'e davet geldi... Genç futbolcu, yaptığı yazılı açıklamada Beşiktaş'ın kendisini antrenmanlara çağırdığını duyurdu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un kısa süre önce yollarını ayırdığı Yiğit Şengil'e Beşiktaş'tan destek geldi. 16 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada siyah beyazlıların kendisini antrenmanlara davet ettiğini duyurdu.
İşte o açıklama;
NEDEN GÖNDERİLDİ?
Yiğit Şengil, sosyal medya hesabından yaptığı Beşiktaş paylaşımı nedeniyle Bursaspor taraftarları tarafından tepki görmüş ve yeşil-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada "Altyapımızda forma giyen Yiğit Şengil'in kulübümüze aidiyet duygusu hissetmediği anlaşılıp kulübümüz ile tüm ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." diyerek oyuncu ile yollarını ayırmıştı.
Yiğit Şengil'in paylaşımı şu şekildeydi;
- 21.05.2020
- Güncelleme: 21.05.2020 13:30
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