Sergen Yalçın açıkladı! Corona virüsü test sonucu...
Beşiktaş'ta çarşamba günü tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına ikinci kez uygulanan corona virüsü testlerinde 8 kişinin corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Kişilerin açıklanmaması nedeniyle en çok merak edilen isimlerden biri olan Sergen Yalçın, son durumunu duyurdu.
Beşiktaş'ta art arda çıkan corona virüsü vakaları sonrası büyük bir şok yaşanırken, testi poztif çıkan isimlerden sadece başkan Ahmet Nur Çebi'nin ismi duyurulmuştu. Siyah-beyazlı takımda durumu en çok merak edilen isimlerden biriyse teknik direktör Sergen Yalçın olmuştu.
Hürriyet'te yer alan habere göre, kulüpten yapılan açıklamanın ardından konuşan 47 yaşındaki teknik adam herhangi bir sıkıntısı olmadığını söyledi.
Yalçın yaptığı açıklamada, "Bunlar olan şeyler. Herkes yaşayabiliyor. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim de yaşadı, yöneticiler de yaşadı, Abdurahim Albayrak da yaşadı. Başkanımız Ahmet Nur Çebi de bu süreci iyi bir şekilde atlatacaktır. Kulübü için varını yoğunu ortaya koyup gece gündüz tesislerden ayrılmadı. Kendisiyle telefonda görüştük kontrollerini yaptırmış ve dinleniyor. Sürekli tesislere gelerek büyük fedakarlık yaptı. Çok üzüldüm." ifadelerini kullandı.
- 15.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sergen Yalçın açıkladı! Corona virüsü test sonucu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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