Sergen Yalçın açıkladı! Corona virüsü test sonucu... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın açıkladı! Corona virüsü test sonucu...

Sergen Yalçın açıkladı! Corona virüsü test sonucu...

Sergen Yalçın açıkladı! Corona virüsü test sonucu...

Beşiktaş'ta çarşamba günü tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına ikinci kez uygulanan corona virüsü testlerinde 8 kişinin corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Kişilerin açıklanmaması nedeniyle en çok merak edilen isimlerden biri olan Sergen Yalçın, son durumunu duyurdu.

Beşiktaş'ta art arda çıkan corona virüsü vakaları sonrası büyük bir şok yaşanırken, testi poztif çıkan isimlerden sadece başkan Ahmet Nur Çebi'nin ismi duyurulmuştu. Siyah-beyazlı takımda durumu en çok merak edilen isimlerden biriyse teknik direktör Sergen Yalçın olmuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kulüpten yapılan açıklamanın ardından konuşan 47 yaşındaki teknik adam herhangi bir sıkıntısı olmadığını söyledi.

Yalçın yaptığı açıklamada, "Bunlar olan şeyler. Herkes yaşayabiliyor. Galatasaray'ın teknik direktörü de yaşadı, yöneticiler de yaşadı, Abdurahim Albayrak da yaşadı. Başkanımız Ahmet Nur Çebi de bu süreci iyi bir şekilde atlatacaktır. Kulübü için varını yoğunu ortaya koyup gece gündüz tesislerden ayrılmadı. Kendisiyle telefonda görüştük kontrollerini yaptırmış ve dinleniyor. Sürekli tesislere gelerek büyük fedakarlık yaptı. Çok üzüldüm." ifadelerini kullandı.

  1. 15.05.2020
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