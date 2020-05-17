Sergen Yalçın çok istiyor! 'Kaleye onu alın!'

Bu sezon müthiş performansıyla lige damga vuran Göztepe'nin futbolcularına talipler artıyor. Son olarak sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü kalecisi Beto'ya Beşiktaş kanca attı. Karius ile anlaşmasını fesih eden İstanbul ekibinin daha önce de ismi gündeme gelen Beto'yu renklerine bağlamak için harekete geçtiği öğrenildi.

SERGEN ÇOK İSTİYOR

Sezon sonunda Göztepe ile sözleşmesi sona erecek olan Portekizli file bekçisi önceliğinin Göztepe ile görüşüp daha sonra ailesinin de görüşünü alıp kararını vereceği belirtildi. Beto'yu Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın çok istediği belirtildi. Futbola Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un altyapısında başlayan Beto, Chaves, Marco, Leixoes gibi takımlarda oynadıktan sonra, Porto'ya transfer oldu. 2011'de Cluj'e kiralanan Beto, 2012'de bonservis bedeli olmadan Braga'ya transfer oldu. 2012-13 sezonunda Sevilla'ya kiralanan Beto, 2013'te 2 milyon Euro'ya bonservisiyle Sevilla'yla anlaştı.

PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI'NDA

Sevilla'dan üç sezon önce Göztepe'ye gelen Beto takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olurken takımın kaptanlığını yaptı. Dünyanın önemli takımlarında forma giyen Beto 4 kez Avrupa kupası kaldırdı. Portekiz Milli Takımı'nda da harikalar yaratan Beto, Ronaldo, Pepe, Quaresma gibi yıldızlarla büyük başarılara da imza attı.

GÖZTEPE BENİM İÇİN ÇOK FARKLI

Kariyerinde 4 Avrupa kupası kaldıran Beto, Sporting Lizbon, Sevilla ve Porto gibi Göztepe'nin de kalbindeki en önemli kulüplerden birisi olduğunu söyledi. Kendisini Göztepe'ye ait gibi gördüğünü dile getiren Beto, "Tabii ki profesyonelim ve futbolda heran her şey olabilir. Bugüne kadar 10 farklı kulüpte forma giydim. 7 yaşından beri bu işi yapıyorum. 30 yıl oldu. Müthiş başarılar yaşadım. Dört kez Avrupa kupası kaldıran tek kaleciyim. Oyunculardan Jose Antonio Reyes vardı, o da kısa bir zaman önce vefat etti. İyi bir takım arkadaşımdı, maalesef ki onu kaybettik. Falcao'nun kaç tane var bilmiyorum. Tabii belki 4 Şampiyonlar Ligi kupası daha mutluluk verici olabilirdi. Ama 4 Avrupa Kupasını almış olan bir kariyere sahip olmak da çok mutluluk ve gurur verici bir şey" diye konuşmuştu.

ALPI 3 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in istediği Alpaslan'la yönetimin bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. Alpaslan'ın yönetime, "Ben Göztepe'de çok mutluyum. İlk tercihim burası olur. Ancak sizin görüşleriniz de bizler için çok önemli" ifadelerini kullandığı vurgulandı. Yönetimin, Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alpaslan'ı çok iyi bir bonservis bedeli karşılığında satabileceği ifade edildi. Korona virüs nedeniyle kulüp gelirlerinin azalmasıyla maddi olarak gerileyen Göztepe'de bütçeyi yeniden planlamak isteyen yönetimin lig bitiminde Alpaslan konusunda kesin kararını vereceği kaydedildi. İzmir ekibinin Alpaslan Öztürk için 3 milyon Euro bedel belirlediği ileri sürüldü.

SERDAR BEKLEMEDE

LA Liga ekibi Huesca'dan Göztepe'ya kiralık gelen ve bu sezon sözleşmesi sona erecek olan Göztepeli Serdar yönetimden haber beklediğini söyledi. Bu sezon gösterdiği başarılı performansla adı sık sık Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Serdar Gürler, transfer iddiaları için, "Göztepe'de mutluyum. Göztepe'de yarım kalmış hayallerim var. Bu sene toparladık, Avrupa'yı zorlayabiliriz belki. İlk niyetim takımda kalmak; ama transfer söylentileri tabii ki de çok doğal. Benim kafam şu an Göztepe'de, 8 maçım daha var, anlaşırız anlaşmayız orasını Allah bilir. Ben gereken fedakarlığı yapacağım... Benim olduğum yerde ufak meblağlar söz konusu olmaz çok büyük farklar olmazsa" dedi. (Yeniasır)