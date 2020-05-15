Gökhan Gönül ve Caner Erkin için kader günü!
Beşiktaş yönetimi, savunmanın iki önemli ismi Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile bugün masaya oturuyor. Anlaşma sağlanamazsa her iki oyuncunun rotası Kadıköy olacak.
Corona vırusü salgını nedeniyle sıkıntı günler yaşayan Beşiktaş'ta bugün kritik bir görüşme var.Takvim'in haberine göre; siyah-beyazlı kurmaylar bugün sözleşmelerinin son yılını yaşayan Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile masaya oturacak.
850'ŞER BİN EURO TEKLİF EDİLECEK
Yönetimin her iki futbolcuya da yıllık 850 bin Euro garanti para teklif etmesi bekleniyor. Maç başı ve ekstra bonusların ne kadar olacağı ise belirsiz. Gökhan ve Caner'in teklifi kabul etmemesi durumunda Fenerbahçe her iki oyuncu ile görüşmelerini sıklaştıracak.
Fenerbahçe'nin özellikle Caner Erkin'in menajerleriyle geçtiğimiz günlerde sıkça bir araya geldiği fazlasıyla yazılıp çizilmişti. Caner Erkin'in de eski takımı Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyordu.
- 15.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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