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15 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Gökhan ve Caner'de kader günü!

ve için kader günü!

Gökhan Gönül ve Caner Erkin için kader günü!

yönetimi, savunmanın iki önemli ismi ve ile bugün masaya oturuyor. Anlaşma sağlanamazsa her iki oyuncunun rotası olacak.

Corona vırusü salgını nedeniyle sıkıntı günler yaşayan 'ta bugün kritik bir görüşme var.Takvim'in haberine göre; siyah-beyazlı kurmaylar bugün sözleşmelerinin son yılını yaşayan ve ile masaya oturacak.

850'ŞER BİN EURO TEKLİF EDİLECEK

Yönetimin her iki futbolcuya da yıllık 850 bin Euro garanti para teklif etmesi bekleniyor. Maç başı ve ekstra bonusların ne kadar olacağı ise belirsiz. Gökhan ve Caner'in teklifi kabul etmemesi durumunda her iki oyuncu ile görüşmelerini sıklaştıracak.

Fenerbahçe'nin özellikle Caner Erkin'in menajerleriyle geçtiğimiz günlerde sıkça bir araya geldiği fazlasıyla yazılıp çizilmişti. Caner Erkin'in de eski takımı Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyordu.

  1. 15.05.2020
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