Fenerbahçe'nin transferde Isla ve Gökhan Gönül planı
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde olduğu iddia edilen Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sol bek konusunda önceliği yabancı transferine veren sarı-lacivertliler duruma göre Caner Erkin'e teklif götürecek. Sağ bek konusunda da flşa gelişmeler yaşanan Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Isla ile ilgili plan da belli oldu. İşte son gelişmeler...
14 Mayıs 2020 Perşembe 19:06
Güncelleme: 14.05.2020 19:06
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Beşiktaş'ın 4 sezon önce Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Gökhan Gönül ve Caner Erkin konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, henüz siyah-beyazlı takımla sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varamadığı iki eski yıldızını geri almak için düğmeye basmıştı.
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Sol bek konusunda önceliği yabancı futbolcuya veren Kanarya, duruma göre Caner Erkin'e teklifini sunacak.
GÖKHAN GÖNÜL'E FENERBAHÇE SORGUSU
Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, bir süredir tekrar Fenerbahçe'ye döneceği iddia edilen hatta "Fenerbahçeli Gökhan olarak futbolu bırakmak istiyorum" dediği şeklinde haberler yapılan Gökhan Gönül'le görüştüğü iddia edilmişti.
Gökhan'ın "Bende bir sorun yok abi. Bu haberler nereden çıkıyor ben de bilmiyorum. Hiçbir kulüple görüşmem olmadı" yanıtı verdiği gelen iddialar arasındaydı.