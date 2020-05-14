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Fenerbahçe'nin transferde Isla ve Gökhan Gönül planı

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde olduğu iddia edilen Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sol bek konusunda önceliği yabancı transferine veren sarı-lacivertliler duruma göre Caner Erkin'e teklif götürecek. Sağ bek konusunda da flşa gelişmeler yaşanan Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Isla ile ilgili plan da belli oldu. İşte son gelişmeler...

14 Mayıs 2020 Perşembe 19:06 Güncelleme: 14.05.2020 19:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





