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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Hocadan al haberi

Hocadan al haberi

Tolima Torres, Kartal’ın listesindeki kaleci adayı Montero için konuştu: Evet Alvaro için teklif var ve o da ’da oynamak istiyor.

Tansfer için adı 'la anılan kalecisi için açıklama geldi. Deportes Tolima Hernan Torres, oyuncusu hakkında çıkan iddiaları için "Başka takımların onu istediği bir gerçek. Alvaro, 'da oynamak ve tam yeteneğini göstermek istiyor. Her takımda oynayabilecek kadar yetenekleri var" diye konuştu. Bu sözler, oyuncunun transfer ihtimalini oldukça güçlendirdi. Öte yandan yönetiminin, ekibi ile 25 yaşındaki file bekçisinin şartlarını görüşmeye devam ettiği ifade edildi. Ancak hem aradaki saat farkı hem de başkanda virüs çıkması nedeniyle pazarlıkların ağırdan seyrettiği bilgisine ulaşıldı. Alvaro Montero, daha önce Beşiktaş hakkında Cordoba ve Falcao'dan bilgi almış, siyah-beyazlılarla görüştüğünü menajeri de açıklamıştı.
  1. 16.5.2020
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