İdmanlar önce başladı

Takım halinde antrenmanlara başladıktan 3 gün sonra corona virüsü testine girildi ve dördüncü gün yani 9 Mayıs'ta açıklanan sonuçlarda bir futbolcu ile teknik personelin pozitif olduğu belirtildi. Burada sorgulanan konu ise Beşiktaş'ın virüs testini geç yaptırdığı şeklinde. TFF tarafından 1 Mayıs'ta ilk bölümü açıklanan 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki en önemli ayrıntı, birkaç aşamada gösterilen idman protokollerinde, her evre başlamadan mutlaka test yapılması şeklindeydi.

Siyah-beyazlılar 5 Mayıs'ta takım idmanlarına başlamadan önce test yaptırmadı ve kimde ne olduğu bilinmeden 3 gün idman yapıldı. Dördüncü günde yapılan testlerde 2, dokuzuncu günde yapılan testlerde de 8 olmak üzere 10 kişide pozitif vakaya rastlandı. Görüldüğü gibi yaklaşık 100 kişinin bulunduğu Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde virüsü dışarıda kapmış olan bir veya birkaç kişi, hem takıma hem de personele yaymış oldu.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Beşiktaş'ta tehlike hala geçmiş değil. Corona virüsün kuluçka süresinin 14 gün olmasından dolayı test sonucu negatif çıkanlar tedirginlik yaşıyor. Siyah beyazlılar bundan sonra da corona virüsü testlerini yaptırmaya devam edecek. Şu anda alınan ilk önlem ise tüm test sonuçları tamamen negatife dönünceye kadar Nevzat Demir Tesisleri'ni tamamen kapatmak oldu. Olayın psikolojik boyutlarını da düşünen yönetim, takımın ve personelin yaşadığı yıkım ve tedirginlik giderilinceye kadar antrenmanları başlatmayacak.