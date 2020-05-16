İdmanlar önce başladı
Takım halinde antrenmanlara başladıktan 3 gün sonra corona virüsü testine girildi ve dördüncü gün yani 9 Mayıs'ta açıklanan sonuçlarda bir futbolcu ile teknik personelin pozitif olduğu belirtildi.
Takım halinde antrenmanlara başladıktan 3 gün sonra corona virüsü testine girildi ve dördüncü gün yani 9 Mayıs'ta açıklanan sonuçlarda bir futbolcu ile teknik personelin pozitif olduğu belirtildi. Burada sorgulanan konu ise Beşiktaş'ın virüs testini geç yaptırdığı şeklinde. TFF tarafından 1 Mayıs'ta ilk bölümü açıklanan 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki en önemli ayrıntı, birkaç aşamada gösterilen idman protokollerinde, her evre başlamadan mutlaka test yapılması şeklindeydi.
Siyah-beyazlılar 5 Mayıs'ta takım idmanlarına başlamadan önce test yaptırmadı ve kimde ne olduğu bilinmeden 3 gün idman yapıldı. Dördüncü günde yapılan testlerde 2, dokuzuncu günde yapılan testlerde de 8 olmak üzere 10 kişide pozitif vakaya rastlandı. Görüldüğü gibi yaklaşık 100 kişinin bulunduğu Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde virüsü dışarıda kapmış olan bir veya birkaç kişi, hem takıma hem de personele yaymış oldu.
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Beşiktaş'ta tehlike hala geçmiş değil. Corona virüsün kuluçka süresinin 14 gün olmasından dolayı test sonucu negatif çıkanlar tedirginlik yaşıyor. Siyah beyazlılar bundan sonra da corona virüsü testlerini yaptırmaya devam edecek. Şu anda alınan ilk önlem ise tüm test sonuçları tamamen negatife dönünceye kadar Nevzat Demir Tesisleri'ni tamamen kapatmak oldu. Olayın psikolojik boyutlarını da düşünen yönetim, takımın ve personelin yaşadığı yıkım ve tedirginlik giderilinceye kadar antrenmanları başlatmayacak.
- 16.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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