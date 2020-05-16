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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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’da virüs yok’

‘Atiba’da virüs yok’

testte bir futbolcunun daha corona virüse yakalandığı bu ismi olduğu iddia edilmişti.

testte bir futbolcunun daha corona virüse yakalandığı bu ismi olduğu iddia edilmişti. Kanadalı oyuncunun kardeşi , Atiba'nın virüs kaptığı haberlerini yalanladı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Toyaa Hutchinson, "Atiba'da koronavirüs yok. Bu haberler yalan" dedi.
  1. 16.5.2020
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