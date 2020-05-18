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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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'ye rakip çıktı

El Arabi'ye rakip çıktı

Bir süredir 'ın transfer gündeminde olan 'un futbolcusu Youssef 'den kötü haber geldi. temsilcisinin oyuncuya sözleşme uzatma teklifinde bulunacağı ifade edildi.

Bir süredir 'ın transfer gündeminde olan 'un futbolcusu Youssef 'den kötü haber geldi. temsilcisinin oyuncuya sözleşme uzatma teklifinde bulunacağı ifade edildi. El Arabi'nin, Yunan temsilcisi ile olan mukavelesi 2021 yılında sona eriyordu. Bu sezon toplamda 39 maça çıkan Faslı oyuncu, 24 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.
  1. 18.5.2020
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