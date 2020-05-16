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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Bilic’e 15 milyon dolar

Bilic’e 15 milyon dolar

, ekibi Al-Ittihad'ın, 'ın eski hocası Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

, ekibi Al-Ittihad'ın, 'ın eski hocası Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Al-Ittihad 2018'de ekim ayında takımın başına getirdiği Hırvat çalıştırıcı ile 2019 yılının şubat ayında yollarını ayırmıştı. Bilic de konuyu FIFA'ya taşımıştı.
  1. 16.5.2020
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