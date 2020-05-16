Beşiktaş'ta virüs nasıl yayıldı? İşte yanıtı

Beşiktaş'ta başta başkan Ahmet Nur Çebi ve 2 futbolcu olmak üzere toplam 10 kişinin sonuçlarının pozitif çıkmasıyla büyük bir şok yaşıyor... Sonuçları pozitif çıkan diğer 7 kişinin arasındaki tercüman, malzemeci ve sağlık çalışanının futbolcularla en yakın mesafeye giren kişiler olması, yeni vakaların çıkma ihtimali açısından da tehlikenin geçmediğini gösteriyor. Pozitif vaka sayısının bu kadar çok olması, idmanların erken başlamasından, futbolcu, teknik personel ve tesis çalışanlarının iyi önlem almadığı ve kendi izolasyonlarını yapmakta yetersiz kaldığını gösteren tartışmaları da alevlendirmiş durumda. Beşiktaş'ın en başından itibaren corona virüsü seyri şu şekilde:

EVLERİNDE GİYİNİP GELDİLER

Siyah-beyazlı takım antrenmanlara en erken başlayan ekiplerden birisiydi. Teknik direktör Sergen Yalçın, 20 Nisan'da futbolcuların da talepleriyle sadece küçük gruplar halinde ve aralarında en az 1.5-2 metre boşluk olacak şekilde antrenman yapmalarına izin verdi. Buradaki en önemli ayrıntı ise, o dönemde tesiste minimum personel olması ve futbolcuların tesisin içini kullanmamasıydı. Oyuncular evde giyinip araçlarıyla geldikten sonra doğrudan sahaya çıkıp koşu ağırlıklı idman yaparak, bitiminde yine doğrudan araçlarına binerek evlerine gitti. Bu şekilde yaklaşık 8-9 idman yapıldı. Asıl sıkıntılar ise antrenmanların normal standarda dönmesiyle başladı.

HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

TFF'nin ligin 12 Haziran'da başlayacağını açıklamasından sonra ağır idmanlara geçen siyah-beyazlılar, kalabalık gruplar halinde çalıştı. İdmanlara malzemeci, fizyoterapist, masör, teknik heyetin de eklenmesi ve personel kapasitesinin artmasıyla, tesis içinde 100 kişiye ulaşan bir sirkülasyon yaşandı. Bu sürede tesisler dezenfekte edildi, temizleme jelleri konuldu, hatta tesise dezenfekte kabini yerleştirildi. Ancak yine de başkan dahil 10 isim hastalığa yakalandı. Öte yandan Çebi, dün sosyal medyadan bir paylaşım yapıp "Tüm tedbirleri almamıza karşın sonucum pozitif çıktı. Tedavime vakit kaybetmeden başlandı. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim" dedi.

O İSİM BURAK MI?

8 kişide daha pozitif sonuç çıkmasıyla bunlardan birinin futbolcu olduğu iddia edilmişti. Bu vakalardan birinin de Burak Yılmaz olduğu öne sürüldü. Golcü oyuncunun yaşanan gelişmelerden sonra özel aracıyla Altunizade Acıbadem Hastanesi'ne gittiği ortaya çıktı. Bunun üzerine 34 yaşındaki kaptanın test sonucu pozitif çıkan futbolcu olduğu öne sürüldü.