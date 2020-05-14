Ramadan Sobhi'den Beşiktaş'a kötü haber!
İsmi Beşiktaş'la anılan Mısırlı sol kanat oyuncusu Ramadan Sobhi, gelecek planları hakkında açıklamalarda bulundu. Bonservisi İngiltere Premier Lig ekibi Huddersfield Town'da bulunan ve kiralık olarak El Ahly Kahire'de forma giyen yıldız isim, kariyerine Mısır'da devam edeceğinin sinyallerini verirken, Beşiktaş sorusuna da olumsuz cevap verdi. İşte detaylar...
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Huddersfield Town'da forma giyen ve kiralık olarak Mısır Ligi ekiplerinden El Ahly Kahire'de oynayan Mısırlı sol kanattan Beşiktaş açıklaması geldi.
Ajansspor'un derlediği habere göre, El Ahly Kahire'deki geleceğini değerlendiren Sobhi, "El Ahly Kahire yetkilileriyle konuştum, ama şu an ayrıntılar hakkında bilgi veremem. Uygun zamanda ayrıntıları açıklayacağım. Ancak şunu söyleyebilirim ki, yakın zamanda taraftarlara iyi haberlerim olacak" dedi.
BEŞİKTAŞ SORUSUNA FLAŞ YANIT
Beşiktaş'a transfer iddiaları hakkında konuşan Sobhi, "Beşiktaş'ın beni transfer etmek istemesiyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Bu konu hakkında bilgim yok" ifadesini kullandı.
İngiliz kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi devam eden Mısırlı sol kanat oyuncusu bu sezon forma giydiği 9 maçta 5 gol ve 1 asist kaydetti.
- 14.05.2020
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Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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