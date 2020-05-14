Ramadan Sobhi'den Beşiktaş'a kötü haber!

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Huddersfield Town'da forma giyen ve kiralık olarak Mısır Ligi ekiplerinden El Ahly Kahire'de oynayan Mısırlı sol kanattan Beşiktaş açıklaması geldi.

Ajansspor'un derlediği habere göre, El Ahly Kahire'deki geleceğini değerlendiren Sobhi, "El Ahly Kahire yetkilileriyle konuştum, ama şu an ayrıntılar hakkında bilgi veremem. Uygun zamanda ayrıntıları açıklayacağım. Ancak şunu söyleyebilirim ki, yakın zamanda taraftarlara iyi haberlerim olacak" dedi.

BEŞİKTAŞ SORUSUNA FLAŞ YANIT

Beşiktaş'a transfer iddiaları hakkında konuşan Sobhi, "Beşiktaş'ın beni transfer etmek istemesiyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Bu konu hakkında bilgim yok" ifadesini kullandı.

İngiliz kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi devam eden Mısırlı sol kanat oyuncusu bu sezon forma giydiği 9 maçta 5 gol ve 1 asist kaydetti.