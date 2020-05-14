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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Ramadan Sobhi'den 'a kötü haber!

Ramadan Sobhi'den Beşiktaş'a kötü haber!

İsmi 'la anılan Mısırlı sol kanat oyuncusu Ramadan Sobhi, gelecek planları hakkında açıklamalarda bulundu. Bonservisi ekibi 'da bulunan ve kiralık olarak 'de forma giyen yıldız isim, kariyerine Mısır'da devam edeceğinin sinyallerini verirken, Beşiktaş sorusuna da olumsuz cevap verdi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden 'da forma giyen ve kiralık olarak Mısır Ligi ekiplerinden 'de oynayan Mısırlı sol kanattan açıklaması geldi.

Ajansspor'un derlediği habere göre, El Ahly Kahire'deki geleceğini değerlendiren Sobhi, "El Ahly Kahire yetkilileriyle konuştum, ama şu an ayrıntılar hakkında bilgi veremem. Uygun zamanda ayrıntıları açıklayacağım. Ancak şunu söyleyebilirim ki, yakın zamanda taraftarlara iyi haberlerim olacak" dedi.

BEŞİKTAŞ SORUSUNA FLAŞ YANIT
Beşiktaş'a iddiaları hakkında konuşan Sobhi, "Beşiktaş'ın beni transfer etmek istemesiyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Bu konu hakkında bilgim yok" ifadesini kullandı.

İngiliz kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi devam eden Mısırlı sol kanat oyuncusu bu sezon forma giydiği 9 maçta 5 gol ve 1 asist kaydetti.

  1. 14.05.2020
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