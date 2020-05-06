Sergen Yalçın takipte!
Teknik direktör Sergen Yalçın, kendisi gibi sol ayaklı üç genci takibe aldı. Yönetime Burak İnce, Metehan Güçlü ve Ali Eren İyican’ın isimlerini verdi.
Beşiktaş'ta önümüzdeki dönemde gençlere daha fazla şans tanıyacak olan teknik direktör Sergen Yalçın, daha önce Samet Aybaba ile yapılan "feda" döneminin bir benzeri için hazırlanıyor...
47 yaşındaki çalıştırıcı, scout ekibinde yer alan kardeşi Gürsoy'la beraber hem Türkiye'de hem de yurt dışında oynayan genç Türk oyuncularla ilgili sürekli görüntüler izliyor. Başarılı teknik adamın kendisi gibi sol ayaklı olan 3 isim üzerinde olumlu fikir sahibi olduğu öğrenildi. Sergen Yalçın'ın yönetime, "İleriye dönük yatırım yapmaya mecburuz, bu nedenle bu isimleri kadromuza şimdiden katmak bize ileride güç katacaktır" şeklinde bir rapor sunduğu ifade edildi. İşte Sergen Yalçın'ın yönetimden alınması istediği oyuncular:
BURAK İNCE (ALTINORDU)
Orta sahanın ortasında oynuyor. 2004 doğumlu sol ayaklı. 1. Lig'de 16 maçta 2 gol attı 1 de asist yaptı.
METEHAN GÜÇLÜ (RENNES)
Forvet oynuyor. 1999 doğumlu. Sol ayaklı PSG'nin alt yapı takımından Rennes'in A takımına geldi.
ALİ EREN İYİCAN (OSMANLISPOR)
Sol bek ve stoper. 1999 doğumlu. U-21 Milli Takımı'nda oynuyor. Bu sezon 26 maçta 5 asist yaptı.
- 6.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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