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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın takipte! 3 genç yıldız...

takipte!

Sergen Yalçın takipte!

, kendisi gibi sol ayaklı üç genci takibe aldı. Yönetime , Metehan Güçlü ve Ali Eren İyican’ın isimlerini verdi.

'ta önümüzdeki dönemde gençlere daha fazla şans tanıyacak olan , daha önce ile yapılan "feda" döneminin bir benzeri için hazırlanıyor...

47 yaşındaki çalıştırıcı, scout ekibinde yer alan kardeşi Gürsoy'la beraber hem 'de hem de yurt dışında oynayan genç Türk oyuncularla ilgili sürekli görüntüler izliyor. Başarılı teknik adamın kendisi gibi sol ayaklı olan 3 isim üzerinde olumlu fikir sahibi olduğu öğrenildi. Sergen Yalçın'ın yönetime, "İleriye dönük yatırım yapmaya mecburuz, bu nedenle bu isimleri kadromuza şimdiden katmak bize ileride güç katacaktır" şeklinde bir rapor sunduğu ifade edildi. İşte Sergen Yalçın'ın yönetimden alınması istediği oyuncular:

BURAK İNCE (ALTINORDU)

Orta sahanın ortasında oynuyor. 2004 doğumlu sol ayaklı. 1. Lig'de 16 maçta 2 gol attı 1 de asist yaptı.

METEHAN GÜÇLÜ (RENNES)

Forvet oynuyor. 1999 doğumlu. Sol ayaklı 'nin alt yapı takımından Rennes'in A takımına geldi.

ALİ EREN İYİCAN (OSMANLISPOR)

Sol bek ve stoper. 1999 doğumlu. U-21 'nda oynuyor. Bu sezon 26 maçta 5 asist yaptı.

  1. 6.5.2020
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