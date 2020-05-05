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05 Mayıs 2020, Salı
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'a!

Kolombiyalı Neymar Beşiktaş'a!

'a müjdesi geldi. Adem Ljajic’in yerine düşünülen “” lakaplı futbolcu için Arjantin basını “Gidebilir” diye yazdı.

'ın listesindeki isimlerden biri olan için yapılan yorumlar dikkat çekmeye devam ediyor. "" lakaplı Carrascal için Arjantinli gazeteci Bialuski, "Karpaty'den gelen çocuk henüz ekibinin 11'indeki yerini pekiştiremedi. Buna rağmen Avrupa'nın ilgisini çekmeye başladı. Mevcut sezon iptal edildiği için tüm kış boyunca futboldan uzak kalacak Arjantin Ligi futbolcuları sürpriz transferler yapabilir" dedi. Arjantin'de mart başında durdurulan lig sonra iptal edildi. Eylülde başlayacak lig yüzünden futbolcular yaklaşık 6 ay futboldan uzak kalacak.


  1. 5.5.2020
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