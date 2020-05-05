Beşiktaş'a Jorge Carrascal müjdesi geldi. Adem Ljajic’in yerine düşünülen “Kolombiyalı Neymar” lakaplı futbolcu için Arjantin basını “Gidebilir” diye yazdı.
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Jorge Carrascal için yapılan yorumlar dikkat çekmeye devam ediyor. "Kolombiyalı Neymar" lakaplı Carrascal için Arjantinli gazeteci Bialuski, "Karpaty'den gelen çocuk henüz ekibinin 11'indeki yerini pekiştiremedi. Buna rağmen Avrupa'nın ilgisini çekmeye başladı. Mevcut sezon iptal edildiği için tüm kış boyunca futboldan uzak kalacak Arjantin Ligi futbolcuları sürpriz transferler yapabilir" dedi. Arjantin'de mart başında durdurulan lig sonra iptal edildi. Eylülde başlayacak lig yüzünden futbolcular yaklaşık 6 ay futboldan uzak kalacak.
- 5.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kolombiyalı Neymar Beşiktaş'a! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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