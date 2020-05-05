Son dakika: Beşiktaş'ta 5 futbolcu karantinaya girdi!
Beşiktaştaş'ın dönün çağrısı yaptığı yabancı futbolcuları ülkeye giriş yapmasının ardından karantinaya alındı. Bu isimler arasında Victor Ruiz, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Kevin-Prince Boateng ve Kevin NKoudou bulunuyor.
Coronavirüsü salgını nedeniyle 19 Mart'ta liglerin askıya alınmasının ardından ülkelerine dönen siyah beyazlı futbolcular, normalleşme sürecine girilmesi sonrasında yeniden Türkiye'ye dönmeye başladı. Victor Ruiz, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Kevin-Prince Boateng ve Kevin N'Koudou, özel uçaklarla İstanbul'a geldikten sonra Güngören'de karantinaya alındılar.
İstanbul Gençlik ve Spor İlk Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, siyah beyazlı futbolcuların odalarına formda kalmaları için spor ekipmanları yerleştirildiğini duyurdu.
ALTAYLI FUTBOLCU KAPPEL DE YURTTA
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel de 2 Mayıs'ta ülkesi Hollanda'dan Türkiye'ye gelen uçakla birlikte İstanbul'a ulaşarak Güngören Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantiya alındı.
ISLA DA AYNI YURTTA KALMIŞTI
Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla da geçtiğimiz ay eşi ile birlikte Güngören Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina alınmış ve karantina sürecinin sona ermesinin ardından yurttan ayrılmıştı.
- 05.05.2020
- Güncelleme: 05.05.2020 14:19
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Beşiktaş'ta 5 futbolcu karantinaya girdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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