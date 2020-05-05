Son dakika: Beşiktaş'ta 5 futbolcu karantinaya girdi! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta 5 futbolcu karantinaya girdi!

Son dakika: 'ta 5 futbolcu karantinaya girdi!

Son dakika: Beşiktaş'ta 5 futbolcu karantinaya girdi!

Beşiktaştaş'ın dönün çağrısı yaptığı yabancı futbolcuları ülkeye giriş yapmasının ardından karantinaya alındı. Bu isimler arasında Victor Ruiz, , Adem Ljajic, Kevin-Prince Boateng ve Kevin NKoudou bulunuyor.

Coronavirüsü salgını nedeniyle 19 Mart'ta liglerin askıya alınmasının ardından ülkelerine dönen siyah beyazlı futbolcular, normalleşme sürecine girilmesi sonrasında yeniden Türkiye'ye dönmeye başladı. Victor Ruiz, , Adem Ljajic, Kevin-Prince Boateng ve Kevin N'Koudou, özel uçaklarla İstanbul'a geldikten sonra Güngören'de karantinaya alındılar.

İstanbul Gençlik ve Spor İlk Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, siyah beyazlı futbolcuların odalarına formda kalmaları için spor ekipmanları yerleştirildiğini duyurdu.

ALTAYLI FUTBOLCU KAPPEL DE YURTTA
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel de 2 Mayıs'ta ülkesi Hollanda'dan Türkiye'ye gelen uçakla birlikte İstanbul'a ulaşarak Yurdu'nda karantiya alındı.

ISLA DA AYNI YURTTA KALMIŞTI
Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla da geçtiğimiz ay eşi ile birlikte Güngören 'nda karantina alınmış ve karantina sürecinin sona ermesinin ardından yurttan ayrılmıştı.

  1. 05.05.2020
  2. Güncelleme: 05.05.2020 14:19
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Beşiktaş'ta 5 futbolcu karantinaya girdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA