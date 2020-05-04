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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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O bir canavar

O bir canavar

’te forma giyen Kolombiyalı için eski İtalyan futbolcu Cassano canavar benzetmesinde bulundu.

'ın listesindeki isimlerden biri olan için yapılan yorumlar dikkat çekiyor... daha Malatyaspor'dayken izleyip beğendiği Carrascal'ı o dönemde 'nın Karpaty takımındayken transfer etmek istemiş, ancak başarılı olamamıştı. Kolombiyalı oyuncu 'ye geçince bir anda değerlendi. Sergen Yalçın'ın yönetime "alınsa iyi olur" dediği Carrascal için Caracol TV, genç oyuncunun Avrupa'ya dönmek istediğini, bunun Beşiktaş için avantaj olduğunu iddia etti. Ayrıca River Plate'nin büyük bonservis bedeli isteme şansı olmadığından bahsetti. Bu arada Antonio Cassano'nun da Carrascal için "canavar" yorumu yaptığı hatırlatıldı.

  1. 4.5.2020
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