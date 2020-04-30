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30 Nisan 2020, Perşembe
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'le yolları ayırıyor

Union Berlin Rafal Gikiewicz'le yolları ayırıyor

ekibi , adı 'la anılan ancak siyah-beyazlı yönetim tarafından veto edilen Polonyalı kaleci ile yolları ayırma kararı aldı. Alman kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki file bekçisi ile yeni sözleşme imzalanmayacağı ve yıldız ismin serbest kalacağı ifade edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Loris Karius'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 'ta kaleci arayışları sürerken, gündeme gelen isimlerden biri de 'di.

Ancak siyah-beyazlı yönetim, scout ekibinden gelen rapor sonrası Polonyalı kalecinin transferinden vazgeçmişti.

Tüm bu gelişmeler sonrası Gikiewicz'in bonservisini elinde bulunduran ekibi 'den flaş bir açıklama geldi.

Alman ekibi, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, sözleşmesi 1 Temmuz 2020'de sona erecek 32 yaşındaki file bekçisiyle yeni sözleşme imzalanmayacağını duyurdu.

"MADDİ KONULARDA ANLAŞMAYA VARAMADIK"

Kulübün Futbol Direktörü Oliver Ruhnert de Gikiewicz'e hizmetleri nedeniyle teşekkür edip, "Rafal Gikiewicz, Union'da büyük bir iz bıraktı Hep sevgiyle hatırlayacağımız bir oyuncu. Kendisiyle birkaç müzakere turundan sonra maddi konularda anlaşmaya varamadık. Yeni kaleci arayışlarımıza başlayacağız" ifadesini kullandı.

  1. 30.04.2020
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