Union Berlin Rafal Gikiewicz'le yolları ayırıyor
Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin, adı Beşiktaş'la anılan ancak siyah-beyazlı yönetim tarafından veto edilen Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz ile yolları ayırma kararı aldı. Alman kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki file bekçisi ile yeni sözleşme imzalanmayacağı ve yıldız ismin serbest kalacağı ifade edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Loris Karius'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş'ta kaleci arayışları sürerken, gündeme gelen isimlerden biri de Rafal Gikiewicz'di.
Ancak siyah-beyazlı yönetim, scout ekibinden gelen rapor sonrası Polonyalı kalecinin transferinden vazgeçmişti.
Tüm bu gelişmeler sonrası Gikiewicz'in bonservisini elinde bulunduran Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin'den flaş bir açıklama geldi.
Alman ekibi, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, sözleşmesi 1 Temmuz 2020'de sona erecek 32 yaşındaki file bekçisiyle yeni sözleşme imzalanmayacağını duyurdu.
"MADDİ KONULARDA ANLAŞMAYA VARAMADIK"
Kulübün Futbol Direktörü Oliver Ruhnert de Gikiewicz'e hizmetleri nedeniyle teşekkür edip, "Rafal Gikiewicz, Union'da büyük bir iz bıraktı Hep sevgiyle hatırlayacağımız bir oyuncu. Kendisiyle birkaç müzakere turundan sonra maddi konularda anlaşmaya varamadık. Yeni kaleci arayışlarımıza başlayacağız" ifadesini kullandı.
- 30.04.2020
- Union Berlin Rafal Gikiewicz'le yolları ayırıyor
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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