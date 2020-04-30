Union Berlin Rafal Gikiewicz'le yolları ayırıyor

Loris Karius'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş'ta kaleci arayışları sürerken, gündeme gelen isimlerden biri de Rafal Gikiewicz'di.

Ancak siyah-beyazlı yönetim, scout ekibinden gelen rapor sonrası Polonyalı kalecinin transferinden vazgeçmişti.

Tüm bu gelişmeler sonrası Gikiewicz'in bonservisini elinde bulunduran Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin'den flaş bir açıklama geldi.

Alman ekibi, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, sözleşmesi 1 Temmuz 2020'de sona erecek 32 yaşındaki file bekçisiyle yeni sözleşme imzalanmayacağını duyurdu.

"MADDİ KONULARDA ANLAŞMAYA VARAMADIK"

Kulübün Futbol Direktörü Oliver Ruhnert de Gikiewicz'e hizmetleri nedeniyle teşekkür edip, "Rafal Gikiewicz, Union'da büyük bir iz bıraktı Hep sevgiyle hatırlayacağımız bir oyuncu. Kendisiyle birkaç müzakere turundan sonra maddi konularda anlaşmaya varamadık. Yeni kaleci arayışlarımıza başlayacağız" ifadesini kullandı.