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28 Nisan 2020, Salı
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Mali kurul ağustosta

Mali kurul ağustosta

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Toplantısının ağustosta yapılması planlanıyor.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Toplantısının ağustosta yapılması planlanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Anılan düzenleme doğrultusunda, Derneğimizin 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 2020 yılı ağustos ayı içinde gerçekleştirilmek üzere ertelenmiştir. Yeni bir düzenleme yapılması halinde, toplantı tarihinde tekrar değişiklik yapılabilecektir" denildi
  1. 28.4.2020
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