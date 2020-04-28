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28 Nisan 2020, Salı
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En önemlisi ’ydi

En önemlisi Fenerbahçe’ydi

Ülkesı Portekiz basınına konuşan 'ın eski yıldızı , Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde en önemli maçların ile olduğunu söyledi.

Ülkesı Portekiz basınına konuşan 'ın eski yıldızı , Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde en önemli maçların ile olduğunu söyledi. "Tüm hafta bu derbi konuşulurdu" ifadelerini kullanan Portekizli futbolcu, "Rakibimize karşı önemli zaferler elde ettik. Onlara attığım çok güzel goller oldu" şeklinde konuştu.
  1. 28.4.2020
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