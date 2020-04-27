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27 Nisan 2020, Pazartesi
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: Seni çok seviyorum!

Zago: Seni çok seviyorum!

'ın unutulmaz futbolcularından instagram hesabından 2003 tarihinde 'a attığı golü hatırlattı.

'ın unutulmaz futbolcularından instagram hesabından 2003 tarihinde 'a attığı golü hatırlattı. Zago, "17 sene önce attığım bu gol 'nin en büyük takımı 'ı şampiyonluğa yaklaştırıyordu. Seni çok seviyorum Beşiktaş, sonsuza kadar kalbimde olacaksın" ifadelerini kullandı. Zago'nun bu paylaşımı siyah-beyazlı taraftarlardan oldukça fazla sayıda beğeni ve yorum aldı.

  1. 27.4.2020
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