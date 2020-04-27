Zago: Seni çok seviyorum!
Kara Kartal'ın unutulmaz futbolcularından Zago instagram hesabından 26 Nisan 2003 tarihinde Elazığspor'a attığı golü hatırlattı.
Kara Kartal'ın unutulmaz futbolcularından Zago instagram hesabından 26 Nisan 2003 tarihinde Elazığspor'a attığı golü hatırlattı. Zago, "17 sene önce attığım bu gol Türkiye'nin en büyük takımı Beşiktaş'ı şampiyonluğa yaklaştırıyordu. Seni çok seviyorum Beşiktaş, sonsuza kadar kalbimde olacaksın" ifadelerini kullandı. Zago'nun bu paylaşımı siyah-beyazlı taraftarlardan oldukça fazla sayıda beğeni ve yorum aldı.
- 27.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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