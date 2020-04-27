Gutierrez ciddileşiyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Gutierrez ciddileşiyor

Gutierrez ciddileşiyor

Gutierrez ciddileşiyor

'ın 'lı ile ilgilendiği iddiası oyuncunun ülkesinde de yer aldı.

Beşiktaş'ın 'lı ile ilgilendiği iddiası oyuncunun ülkesinde de yer aldı. basınında La Republica gazetesi, "Gutierrez, 'da yeterince şans bulamıyor. 'a sıcak bakıyor" yorumu yaptı. 24 yaşındaki orta saha, Elneny'nin yerine düşünülüyor.
  1. 27.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gutierrez ciddileşiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA