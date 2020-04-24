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24 Nisan 2020, Cuma
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Giannoulis’e

Giannoulis’e yeşil ışık

'ın 'ta forma giyen sol bek 'le ilgilendiği iddiaları Komşu'da ana gündem maddesi oldu. PAOK yöneticisi Panagiotakis, "Beşiktaş ilgileniyorsa neden olmasın? Olumsuz bir şey söylemeyeceğim" diyerek transfere yaktı.

'ın 'ta forma giyen sol bek 'le ilgilendiği iddiaları Komşu'da ana gündem maddesi oldu. PAOK yöneticisi Panagiotakis, "Beşiktaş ilgileniyorsa neden olmasın? Olumsuz bir şey söylemeyeceğim. Giannoulis büyük parasal değeri olan değerli bir oyuncu. İşlerin nasıl sonuçlandığını göreceğiz" dedi.
  1. 24.4.2020
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