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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Giannoulis’in önü açıldı

Giannoulis’in önü açıldı

Kara 'ın ilgilendiği isimlerden biri olan 'i, 'un satmak zorunda olduğu iddia edildi.

Kara 'ın ilgilendiği isimlerden biri olan 'i, 'un satmak zorunda olduğu iddia edildi. To10 isimli internet sitesi mali çıkmaza giren Selanik ekibinin sol bekini satmadan krizi atlatamayacağının altını çizdi. Daha önce 10 milyon euro olarak belirlediği rakamı bulamayan PAOK'un Giannoulis'i satmak için çok altında bir rakama 'evet' diyeceğini yazdı.
  1. 22.4.2020
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