Beşiktaş'ta feda görüşmeleri başladı! İndirim kararı ve ayrılık...

Beşiktaş yeni sezon öncesi yıllık ücretlerde yapılacak olan indirim görüşmeleri adeta kıran kırana başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Futbol A.Ş'nin ikinci ismi Cenk Sümerer en yüksek ücreti alan iki isim olan Burak, Ljajic ve Vida'yla bir araya geldi. Yönetim önce kaptan Burak Yılmaz ile masaya oturdu. Deneyimli oyuncu, başkan Ahmet Nur Çebi ile yüz yüze konuştu. Başkan Çebi, başta yerli oyuncular olmak üzere herkesin elini taşın altına koymasını istedi.

MENAJERİNİ SAKIN GÖNDERME

Başkan Çebi, 34 yaşındaki kaptana "Bizimle kalmak istiyor musun, istemiyor musun, karar verecek olan sensin. Ne kadar indirim yapmayı düşünüyorsun. Düşün taşın, karar ver. Bizim düşündüğümüz oranlara yakınsa, oturup konuşalım. Ama sakın karşıma menajerini gönderme" restini çekti. Başkan Çebi'nin Burak Yılmaz'a özellikle menajeri yüzünden oldukça kızgın olduğu, kaptanın devam etmek istiyorsa menajerinden kurtulmak zorunda olduğunu özellikle tekrarladığı ifade edildi.

YARI YARIYA İNDİRMELİYİZ

Ahmet Nur Çebi'nin görüşme yaptığı ikinci isim Vida oldu. Başkan Çebi, Hırvat stopere, "Hocan seni beğeniyor, seviyor. Kalmanı da istiyor. Ancak maaşın çok yüksek. Kriz öncesinde şartlar zordu. Şimdi ise imkansız hale geldi. Eğer bizimle kalmak istiyorsan yüzde 50'ye yakın bir indirim yapman lazım. Karar senin" dedi. Domagoj Vida'nın kulübün başına açtığı dertler yüzünden Başkan Çebi'nin Hırvat stoperin üzerini çizdiği ancak Vida'nın oldukça anlayışlı bir tablo çizmesinin kendisini şaşırttığı bildirildi.

KENDİNE TAKIM BUL LJAJIC

Başkan Ahmet Çebi'nin, Ümraniye tesislerinde görüştüğü son isim, "Türkiye'ye para için geldim" diyen Adem Ljajic oldu. Fikrini zaten daha önce açıklayan ve gitmek istediğini belirten Ljajic'ten indirim talebinde bulunulmadı. Başkan Çebi, Sırp oyuncuya, "Bize maliyetin çok yüksek. Bir şekilde bonservis bedeli getirebileceğine inanıyoruz. Menajerinle konuş, sana takım bulsun. Söz, sana her türlü kolaylığı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.