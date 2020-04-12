Belki hediye ederler!

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, katıldığı bir canlı yayınında Talisca transferiyle ilgili konuştu. Urgancılar, "Sevgili Talisca nasıl bir sözleşmede ne kadara oynuyor, menajeri ne kadar ister bilmiyoruz. Menajerlere ödenmesi gereken normal ücret yüzde 10, Talisca'nın menajerine ise yüzde 38.6 ödenmiş. Belki önümüzdeki sezon bu imzaları atanlar Talisca'yı hediye ederler!" diyerek olayı farklı bir boyuta taşıdı.

PATIRTI ÇIKARMAYIN

Mesut Urgancılar, Dorukhan'la ilgili olarak da "Dorukhan bizim sözleşmeli futbolcumuz. Bu gürültü-patırtı niye çıkıyor, söz konusu menajeri olup-olmadığı kesin olmayan kişi neden gündem yaratıyor ve bu menajerin geçmiş yönetimle ne işi, ne çıkarı var bilmiyorum. Bu; hem Dorukhan hem de Beşiktaş'ı yıpratmaya çalışmalarıdır" yorumunu yaptı.

1986-1987 ŞAMPİYONU BEŞİKTAŞ İLAN EDİLMELİ!

Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın kitabında yazdığı itiraflar nedeniyle siyah-beyazlı kulüpten özür dilenmesini beklediğini belirten Beşiktaş İcra Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, ayrıca 1986-1987 şampiyonu ilan edilmeleri gerektiğini söyledi. Urgancılar, "Bizim müracatımız var, Mesut Bakkal'ın itirafları neticesinde. Evde boş oturmayıp; '1986-1987 şampiyonu Beşiktaş'tır' deyip özür dileyebilirler. Federasyona çoktan ilettik, cevabını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.