Belki hediye ederler!
Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, katıldığı bir canlı yayınında Talisca transferiyle ilgili konuştu. Urgancılar, "Sevgili Talisca nasıl bir sözleşmede ne kadara oynuyor, menajeri ne kadar ister bilmiyoruz. Menajerlere ödenmesi gereken normal ücret yüzde 10, Talisca'nın menajerine ise yüzde 38.6 ödenmiş. Belki önümüzdeki sezon bu imzaları atanlar Talisca'yı hediye ederler!" dedi.
Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, katıldığı bir canlı yayınında Talisca transferiyle ilgili konuştu. Urgancılar, "Sevgili Talisca nasıl bir sözleşmede ne kadara oynuyor, menajeri ne kadar ister bilmiyoruz. Menajerlere ödenmesi gereken normal ücret yüzde 10, Talisca'nın menajerine ise yüzde 38.6 ödenmiş. Belki önümüzdeki sezon bu imzaları atanlar Talisca'yı hediye ederler!" diyerek olayı farklı bir boyuta taşıdı.
PATIRTI ÇIKARMAYIN
Mesut Urgancılar, Dorukhan'la ilgili olarak da "Dorukhan bizim sözleşmeli futbolcumuz. Bu gürültü-patırtı niye çıkıyor, söz konusu menajeri olup-olmadığı kesin olmayan kişi neden gündem yaratıyor ve bu menajerin geçmiş yönetimle ne işi, ne çıkarı var bilmiyorum. Bu; hem Dorukhan hem de Beşiktaş'ı yıpratmaya çalışmalarıdır" yorumunu yaptı.
1986-1987 ŞAMPİYONU BEŞİKTAŞ İLAN EDİLMELİ!
Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın kitabında yazdığı itiraflar nedeniyle siyah-beyazlı kulüpten özür dilenmesini beklediğini belirten Beşiktaş İcra Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, ayrıca 1986-1987 şampiyonu ilan edilmeleri gerektiğini söyledi. Urgancılar, "Bizim müracatımız var, Mesut Bakkal'ın itirafları neticesinde. Evde boş oturmayıp; '1986-1987 şampiyonu Beşiktaş'tır' deyip özür dileyebilirler. Federasyona çoktan ilettik, cevabını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
- 12.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Belki hediye ederler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.