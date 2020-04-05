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05 Nisan 2020, Pazar
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Yolcular belli

Yolcular belli

; kiralık Karius, Diaby ve 'yu kesin olarak gönderecek.

en erken Haziran ayında başlayacağı için "ekstra sezon" olarak adlandırılan dönem için yönetimi önlemlerini aldı. Siyah-beyazlı yönetim daha önce 'la da görüşerek fikir birliğine vardığı gibi kiralık olarak forma giyen Karius, Diaby ve 'nun sözleşmelerini feshedecek. Üç oyuncu menajerleri ve kulüpleriyle temas kuruldu. Kendilerine Mart ayı maaşları da ödendikten sonra Nisan ve Mayıs ayı alacaklarını bırakmaları talep edilecek, anlaşma olmazsa üç oyuncunun kiralık sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilecek.
  1. 5.4.2020
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