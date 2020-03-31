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31 Mart 2020, Salı
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’dan paylaşımı!

Ricardo Quaresma’dan Rüştü Reçber paylaşımı!

ekiplerinden 'da forma giyen , hastanede corona virüsü tedavisi gören için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Portekizli yıldız, daha önce ve 'ta birlikte forma giydiği efsane kalecinin fotoğrafını paylaşıp, "Rüştü Reçber’in hayatının maçını kazanması için dua ediyorum" ifadesini kullandı.

Corona virüsüne yakalanan ve hastanede tedavi gören efsane kaleci 'e bir destek de 'dan geldi. takım kaptanı Ricardo Quaresma, daha önce ve 'ta birlikte forma giydiği Rüştü Reçber'i unutmadı. Corona virüsü testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan eski Milli kaleci Rüştü Reçber'in A formasıyla fotoğrafını paylaşan Portekizli futbolcu altına, "Rüştü Reçber'in hayatının maçını kazanması için dua ediyorum" notunu düştü.

  1. 31.03.2020
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