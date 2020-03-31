Ricardo Quaresma’dan Rüştü Reçber paylaşımı!
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Ricardo Quaresma, hastanede corona virüsü tedavisi gören Rüştü Reçber için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Portekizli yıldız, daha önce Barcelona ve Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği efsane kalecinin fotoğrafını paylaşıp, "Rüştü Reçber’in hayatının maçını kazanması için dua ediyorum" ifadesini kullandı.
Corona virüsüne yakalanan ve hastanede tedavi gören efsane kaleci Rüştü Reçber'e bir destek de Ricardo Quaresma'dan geldi. Kasımpaşa takım kaptanı Ricardo Quaresma, daha önce Barcelona ve Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği Rüştü Reçber'i unutmadı. Corona virüsü testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan eski Milli kaleci Rüştü Reçber'in A Milli Takım formasıyla fotoğrafını paylaşan Portekizli futbolcu altına, "Rüştü Reçber'in hayatının maçını kazanması için dua ediyorum" notunu düştü.
- 31.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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