Fransa'dan flaş Beşiktaş iddiası! Geri dönüyor...

Fransız Foot Mercato, Lyon’un sezon sonunda Marcelo’nun yeniden Beşiktaş’a geri dönmesine izin vereceğini iddia etti. Beşiktaş transfere olumlu yaklaşırken, son karar Sergen Yalçın'da.
Beşiktaş'ta Marcelo Guedes sesleri yeniden yükselmeye başladı. Lyon'da taraftarlarla yaşadığı olay sonrasında takımdan ayrılma kararı alan Marcelo için Beşiktaş yönetimi harekete geçti. Siyah-beyazlı formayı unutmayan Brezilyalı için yönetim Fransız ekibinin kesin kararını bekliyor. Fransız Foot Mercato, Lyon'un sezon sonunda Marcelo'nun Beşiktaş'a dönmesine izin vereceğini iddia etti. 2021 sonunda sözleşmesi bittiğinde 34 yaşında olacak Brezilyalı stoperden son sezonunda para kazanmak isteyen Lyon'un, sezon sonunda da teklif gelirse değerlendireceğini iddia edildi.
BUZLAR HALEN ÇÖZÜLMEDİ
Marcelo Guedes sezon içinde Lyon taraftarıyla ciddi biçimde kapışmıştı. Protesto edilen Brezilyalı futbolcu, tribünlere orta parmağını göstermişti. Lyon taraftarı da bu hareketin ardından Marcelo'nun eşini hedef alan bir pankart hazırlamıştı. İpler kopma noktasına kadar geldikten sonra bu sorun Lyon yönetimi tarafından dondurulmuştu. Ancak buzların kolay kolay çözülmeyeceği bilindiğinden Lyon yönetimi sezon sonunda Marcelo'nun gidişine kolaylık sağlayacak. Beşiktaş yönetimi bu transfere olumlu bakarken, son kararı ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği ifade edildi.
BAĞINI HİÇ KOPARMADI
Marcelo'nun eşi Tatiene Guedes, Fransa'ya gittiklerinden beri Beşiktaş ile bağlarını hiç koparmadı. İnstagram üzerinden sık sık Beşiktaşlı taraftarla sohbet ediyor. Türkiye ile ilgil bir çok paylaşım yapıyor.
SADECE BEŞİKTAŞ!
Daha önce verdiği röportajda, "Bir gün Türkiye'ye dönersem, sadece Beşiktaş'ta oynarım" diyen tecrübeli savunma oyuncusu için siyah-beyazlı taraftarlar, 'Come to Beşiktaş' mesajları atmaya devam ediyor.
- 29.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fransa'dan flaş Beşiktaş iddiası! Geri dönüyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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