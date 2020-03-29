Beşiktaş'ta Karius, Diaby ve Rebocho ile yollar ayrılıyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Mart 2020, Pazar
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'ta Karius, Diaby ve Rebocho ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta Karius, Diaby ve Rebocho ile yollar ayrılıyor

yönetimi ligin uzaması durumunda sözleşmeleri 'da bitecek kiralık isimler Karius, Diaby ve Rebocho ile yollarını ayıracak.

Koronavirüs salgınının devam etmesi ve liglerin ertelenme süreci, 'ı bazı acil kararlar almaya itti. Liglerin ertelenme süreciyle ilgili ortaya çıkabilecek her türlü duruma göre ön çalışmalar yapıldı. Liglerin başlaması Mayıs ortasına ya da sonuna kadar devam ederse, kiralık oyuncularla ilgili kulüp içi '' kararları hayata geçirilecek. Ligler Mayıs ortası ya da sonunda başlarsa sözleşmeleri 'da sona erecek kiralık oyuncular Karius, Diaby ve Rebocho'yla yollar ayrılacak. Ayrıca Nisan ayı içinde liglerin ne zaman başlayacağı ile ilgili bir açıklama yapılmazsa da aynı karar alınacak ve üç futbolcuyu da teşekkür edilerek, isterlerse ülkelerine gidebilecekleri söylenecek. Boateng'in durumu ise fiziki durumu ve oyuncunun psikolojisine göre netleşecek.

LORİS KARİUS'A H. BERLİN TALİP
Beşiktaş ile yollarını ayırmak için gün sayan Alman kaleci Karius'a, talip oldu. Alman basınında Sport 1'in haberine göre Hertha Berlin, sezon sonunda 'a dönecek olan ve Beşiktaş'ın yeniden kiralamaya sıcak bakmadığı Karius ile ilgileniyor. Öte yandan Hertha Berlin'in kaleci antrenörü Pety'nin de Alman kaleciyi yakından takip ettiği öğrenildi. Hertha Berlin yöneticisi Preetz, konuyla ilgili Sport 1'e yaptığı açıklamada, "Genellikle bu tür haberler hakkında yorum yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'I FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ!
Beşiktaş yönetimi koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada sürecin sona ermesinin ardından oluşacak ekonomik sıkıntıların önüne geçmek için gayret gösteriyor. Tüm bunlara karşın kaleci Loris Karius'tan gelen haber kulüpte şok etkisi yarattı. Alman file bekçisinin alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulübe 'ya şikayet ettiği ortaya çıkarken bu sıkıntılı günlerde FIFA'dan gelen ihtarname yönetimde büyük tepkiye neden oldu.

  1. 29.3.2020
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