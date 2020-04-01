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01 Nisan 2020, Çarşamba
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‘Derbideki gol çok özeldi’

‘Derbideki gol çok özeldi’

, kulübün hesabından yaptığı canlı yayına katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan vatandaşlara yardımda bulunduğunu belirten Umut kariyerindeki en özel golün sezonun ilk yarısında G.Saray'a attığı gol olduğunu söyledi:

Umut Nayir, kulübün hesabından yaptığı canlı yayına katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan vatandaşlara yardımda bulunduğunu belirten Umut kariyerindeki en özel golün sezonun ilk yarısında G.Saray'a attığı gol olduğunu söyledi: Attığım gol kulüp tarihi açısından kader belirleyici değildi ama kendi tarihim için çok değerliydi...
  1. 1.4.2020
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