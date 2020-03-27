Ljajic'e kapı açık

Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen Ljajic'le ipler artık kopma noktasında. Oğuzhan'ın ayrılmasına rağmen, beklenen çıkışı yapamayan Sırp oyuncuyu Beşiktaş yönetimi de gözden çıkardı. Ljajic'in geleceğiyle ilgili olarak teknik ekipten bir rapor isteyen siyah-beyazlı yönetime, ayrılık konusunda 'olumlu' yanıt geldiği bildirildi. Beşiktaşlı idarecilerin de 2.2 milyon Euro'luk maaşı sebebiyle pozitif baktığı ve kararın, futbolcunun menajeriyle paylaşılıp sonrasında sezon sonunda gelecek tekliflerin bekleneceği öğrenildi.

2022 sezonu sonuna kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 11 milyon euro olan Ljajic için 'satın alma opsiyonlu kiralama' teklifi gelmesi durumunda, bunun da değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.