Ljajic'e kapı açık
Beşiktaş yönetimi beklediği verimi alamadığı Sırp oyuncuya, "İyi bir teklif getirirsen gitmene izin veririz” diyerek ayrılığa yeşil ışık yaktı.
Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen Ljajic'le ipler artık kopma noktasında. Oğuzhan'ın ayrılmasına rağmen, beklenen çıkışı yapamayan Sırp oyuncuyu Beşiktaş yönetimi de gözden çıkardı. Ljajic'in geleceğiyle ilgili olarak teknik ekipten bir rapor isteyen siyah-beyazlı yönetime, ayrılık konusunda 'olumlu' yanıt geldiği bildirildi. Beşiktaşlı idarecilerin de 2.2 milyon Euro'luk maaşı sebebiyle pozitif baktığı ve kararın, futbolcunun menajeriyle paylaşılıp sonrasında sezon sonunda gelecek tekliflerin bekleneceği öğrenildi.
2022 sezonu sonuna kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 11 milyon euro olan Ljajic için 'satın alma opsiyonlu kiralama' teklifi gelmesi durumunda, bunun da değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.
- 27.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ljajic'e kapı açık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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