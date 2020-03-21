Talisca Beşiktaş'a dönmek istiyor!

Şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş’tan ayrılarak Çin Ligi'ne transfer olan Brezilyalı Anderson Talisca, senelik ücretinde indirim yapacağını belirterek siyah-beyazlılara dönmek istediğini ifade etti. Talisca'nın menajeri aracılığıyla yönetime mesaj gönderdiği ve "Önemli olan huzurlu ve mutlu yaşamak. Beşiktaş benim evim. Yeniden Beşiktaş'ta oynamak için gerekeni yapmaya hazırım" dediği öğrenildi.
Siyah-beyazlılarda Anderson Talisca hareketliliği yaşanıyor. Brezilyalı futbolcu, 2017-18 sezonu sonunda, siyah-beyazlı kulübün 20 milyon dolarlık bonservis bedelinin karşılayamaması üzerine Guangzhou Evergrande takımının yolunu tutmuştu. Yıldız oyuncunun daha önce de Beşiktaş'a dönmesi söz konusu olmuş, yıllık 9 milyon dolarlık ücreti transferi engellemişti. Çin kulüplerinin birer birer yıldızlarını elden çıkarmak zorunda kalması Talisca'nın dönüş yolunu açtı. Geçtiğimiz günlerde seyircisiz oynanan Galatasaray maçından önce Beşiktaş'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altına "Yakında döneceğim" yazan ve Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Brezilyalı yıldız, yıllık ücretinde de büyük bir indirime gitmeyi göze almış durumda. Talisca'nın menajeri aracılığıyla yönetime mesaj gönderdiği ve "Önemli olan huzurlu ve mutlu yaşamak. Beşiktaş benim evim. Yeniden Beşiktaş'ta oynamak için gerekeni yapmaya hazırım" dediği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'TA 2 SEZON GEÇİRDİ
2017-18 sezonunun başında Benfica'dan 2 senelik kiralanan Talisca , Beşiktaş ile toplamda 80 karşılaşmaya çıkıp 37 gol, 14 asistlik performansla toplamda 51 gole katkıda bulundu. Bu periyotta 6068 dakika süre alan Brezilyalı oyuncu her 119 dakikada bir skora katkı yaptı.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Talisca Beşiktaş'a dönmek istiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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