Talisca Beşiktaş'a dönmek istiyor!

Siyah-beyazlılarda Anderson Talisca hareketliliği yaşanıyor. Brezilyalı futbolcu, 2017-18 sezonu sonunda, siyah-beyazlı kulübün 20 milyon dolarlık bonservis bedelinin karşılayamaması üzerine Guangzhou Evergrande takımının yolunu tutmuştu. Yıldız oyuncunun daha önce de Beşiktaş'a dönmesi söz konusu olmuş, yıllık 9 milyon dolarlık ücreti transferi engellemişti. Çin kulüplerinin birer birer yıldızlarını elden çıkarmak zorunda kalması Talisca'nın dönüş yolunu açtı. Geçtiğimiz günlerde seyircisiz oynanan Galatasaray maçından önce Beşiktaş'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altına "Yakında döneceğim" yazan ve Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Brezilyalı yıldız, yıllık ücretinde de büyük bir indirime gitmeyi göze almış durumda. Talisca'nın menajeri aracılığıyla yönetime mesaj gönderdiği ve "Önemli olan huzurlu ve mutlu yaşamak. Beşiktaş benim evim. Yeniden Beşiktaş'ta oynamak için gerekeni yapmaya hazırım" dediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA 2 SEZON GEÇİRDİ

2017-18 sezonunun başında Benfica'dan 2 senelik kiralanan Talisca , Beşiktaş ile toplamda 80 karşılaşmaya çıkıp 37 gol, 14 asistlik performansla toplamda 51 gole katkıda bulundu. Bu periyotta 6068 dakika süre alan Brezilyalı oyuncu her 119 dakikada bir skora katkı yaptı.