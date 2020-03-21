Koyun can kasap et derdinde! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Koyun can kasap et derdinde!

Koyun can kasap et derdinde!

Koyun can kasap et derdinde!

Başkanı “Kovid-19” paylaşımı yaptı. Bir taraftar “” sorunca da kendisine bu yanıtı verdi!

Beşiktaş İkinci Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparken, bir taraftarın talebine dikkat çeken bir yanıt verdi. Adnan Dalgakıran "Ancak mikroskop altında görülebilen bir virüs, insanın kendi yarattığı anlamlar dünyasının ve kibirinin aslında nasıl kağıttan kuleler olduğunu ne güzel gösteriyor. Keşke ders alabilen bir canlı türü olsaydık" şeklinde paylaşım yaparken, bir taraftar "Başkanım Trezeguet geliyor mu?" sorusunu sordu. Beşiktaşlı yönetici, dünyanın koronavirüsle meşgul olduğu şu günlerde gelen transfer sorusu üzerine "Kasap et derdinde, koyun can derdinde" yanıtı verdi.
  1. 21.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Koyun can kasap et derdinde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN