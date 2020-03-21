Beşiktaş'ta ikinci feda dönemi!

Futbol dünyasını olumsuz etkileyen ve liglerin ertelenmesine yol açan 'koronavirüs' salgını takımların ekonomisini de derinden etkiledi. Maç, yayın ve ürün satışlarından gelecek sıcak paradan mahrum olan takımlar, salgınla beraber ekonomik açıdan da problem yaşıyor. Özellikle büyük kulüplerin, oyuncularla yaptıkları yüksek meblağlı anlaşmalar nedeniyle sıkıntılı bir sürece girdikleri öğrenildi. Futbol dünyasında oyuncuların maaşlarının erteleme boyunca ödenmemesi ve sözleşmelerinde revizyon yapılarak indirime gidilmesi gibi seçenekler tartışmaya açılmış durumda.

YARDIM KAMPANYASI ERTELENDİ

Beşiktaş gibi borcu fazla olan kulüpler, bu salgından çok daha fazla etkilenecek ve salgının ekonomik zararını çok daha fazla hissedecek. Koronavirüsten önce 19 Mart'ta yardım kampanyasının startını verme kararında olan siyah-beyazlılar, salgınla beraber bunu süresiz ertelemek zorunda kalmış ve kasaya sıcak para girişinden mahrum olmuştu. İlk olarak karşılaşmaların seyircisiz oynama kararının alınmasıyla maç günü hasılatlarından da mahrum kalma tehlikesiyle karşı karşıya gelen siyah beyazlılar süresiz erteleme ile diğer kulüpler gibi bundan kurtulmuş oldu.

KULÜBÜN GELİRLERİ DE AZALDI

Ancak bu paraların kasaya sadece maç günleri gireceği düşünüldüğünde, sıcak para ihtiyacı hala giderilmiş değil ve birikmiş ödemeler bulunuyor. Beşiktaş yönetiminin 18 milyon euro'luk limit fazlası nedeniyle sıkıntı yaşadığı dönemde ayrıca oyunculardan maaş indirimi talep ettiği gelen bilgiler arasında. Futbolun durmasının kulübü mali anlamda sıkıntıya sokacağı üzerinde fikir birliğine varan yöneticiler, bir üst limit belirleyecek, o limitin üzerinde maaş alan futbolculardan indirim isteyecek, yanaşmayan oyuncuların ise takımdan ayrılmaları için her türlü kolaylık sağlanacak.

ÖDEMELERİN DONDURULMA ÇIKMAZI

Yönetim ertelemeden doğan zararın karşılanması konusunda herkesin gerekli bedeli ödemesi gerektiğini belirterek, futbolculara bir bildirim yaptı. Liglerin oynanmasının ertelendiği şu ortamda ödemelerin de şartlar gereği dondurulduğu belirtildi. Bazı futbolcular bu karara karşı çıkarken, yönetimden ise konuyu FIFA'ya taşımak isteyen olursa önlerine geçilmeyeceği bilgisi paylaşıldı.

YAKINDAN İZLENİYOR

Beşiktaş yönetimi, dünya ve Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bunun da ilki FIFA ve UEFA'nın mali durumlarla alakalı almayı düşündüğü yeni kararları beklemek olacak. Futbolcular ile hukuki sözleşmeler yaptıklarını ve olağanüstü bir durum olmasına rağmen sözleşmelerin geçerli olduğunu söyleyen Beşiktaş yönetimi, TFF'den salgının ekonomik boyutuyla ilgili bir çalışma yapmasını bekliyor.