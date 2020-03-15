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15 Mart 2020, Pazar
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şut çalıştı

Kartal şut çalıştı

hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Siyah-beyazlı takım, dün sabah son artrenmanını gerçekleştirdi.

, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Siyah-beyazlı takım, dün sabah son artrenmanını gerçekleştirdi. Pas ve top kapma idmanı yapan futbolcular ardından yarı sahada çift kale maçla taktik çalıştı. Antrenman şut denemeleri ile sona erdi.

  1. 15.3.2020
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