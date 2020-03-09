Kagawa: Beşiktaş istedi ama kalmadım - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
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: istedi ama kalmadım

Kagawa: Beşiktaş istedi ama kalmadım

'ın eski futbolcusu , İspanyol basınına konuştu. Sözleşmesi bittiğinde 'ın kalmasını istediğini ama kabul etmediğini söyledi. Kagawa, "Devam etmemi çok istediler ancak İspanyaher zaman ilgimi çekmişti" dedi.

'ın eski futbolcusu , İspanyol basınına konuştu. Sözleşmesi bittiğinde 'ın kalmasını istediğini ama kabul etmediğini söyledi. Kagawa, "Devam etmemi çok istediler ancak İspanyaher zaman ilgimi çekmişti" dedi.
  1. 9.3.2020
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