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09 Mart 2020, Pazartesi
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Derbi hazırlıkları bugün başlıyor

Derbi hazırlıkları bugün başlıyor

, ligin 26. haftasında oynanacak derbisinin hazırlıklarına bugün start verecek. Son olarak Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla deviren 'a teknik ekipten 2 günlük izin verilmişti. Bugün tekrar topbaşı yapacak olan siyahbeyazlı futbolcular sabah 'nde toplanacak. Antrenmanlarda derbi sınavının taktik provaları üzerinde durulacak.

, ligin 26. haftasında oynanacak derbisinin hazırlıklarına bugün start verecek. Son olarak Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla deviren 'a teknik ekipten 2 günlük izin verilmişti. Bugün tekrar topbaşı yapacak olan siyahbeyazlı futbolcular sabah 'nde toplanacak. Antrenmanlarda derbi sınavının taktik provaları üzerinde durulacak.
  1. 9.3.2020
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