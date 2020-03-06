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06 Mart 2020, Cuma
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'tan derbi provası! İşte 'ın maçı 11'i

Beşiktaş'tan derbi provası! İşte Sergen Yalçın'ın Ankaragücü maçı 11'i

Süper Lig'in 25. haftasında perde, - karşılaşmasıyla başlıyor. ile çıkış yakalayan , zirve yarışına yeniden dahil olmak istiyor. Ankaragücü ise kritik karşılaşmadan 3 puan ile çıkarak küme potasından kurtulmanın peşinde. İşte Beşiktaş - Ankaragücü karşılaşmasının muhtemel 11'leri...

Teknik direktör ile iyi bir ivme yakalayan , ligin 25. haftasında sahasında konuk edeceği mücadelesinde mutlak galibiyet bekliyor. Etkili futbol oynamasına rağmen M. mücadelesini 1-0 kaybeden, ardından sahasında ile berabere kalan siyah-beyazlılar, geçen hafta ise Alanya'yı yenerek altın değerinde bir galibiye elde etti. Sergen Yalçın'ın oyuncularını "Ankaragücü maçında alacağımız bir galibiyet; zirve yarışındaki rakiplerimiz G.Saray ile 'ın karşılaştığı haftada bizi üst sıralama taşımanın olur" diye motive ediyor.

102. RANDEVU

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmada hakem düdük çalacak. VAR'ın başında ise Koray Gençerler olacak. Beşiktaş bu sezon Arda Kardeşler'in yönetiminde çıktığı 2 mücadeleyi de kazanmayı başarmıştı. MKE Ankaraücü ile 102. randevusuna çıkacak olan 'ın büyük üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 101 mücadelenin 68'ini Beşiktaş, 8'ini Ankaragücü kazanırken 25 karşılaşma ise berabere bitmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak.

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Cebrail, Lukasik, Orkan, Lobzhanidze, Rodrigues, Michalak, Orgill.

RAKİBİNE KARŞI ÜSTÜN

Beşiktaş, Ankaragücü ile ligde yaptığı son 23 maçın 18'ini kazandı, 4'ünde berabere kaldı, sadece bir kez yenildi. 'da oynanan 50 maçta ise siyah-beyazlılar 41, sarı-lacivertliler 2 galibiyet alırken 7 mücadele berabere bitti. Evindeki son 11 randevuda rakibini puansız gönderen Beşiktaş, sahasında attığı toplam 109 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'da oynanan müsabakayı ise Beşiktaş 4-1 kazanmayı başarmıştı.

6 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta Ankaraücü'nü mücadelesi öncesinde 6 isim sınırında bulunuyor. Burak, Caner, Atiba, Umut, N'Koudou ve Boyd, maça 3 sarı kart ile ceza sınırında çıkacak. Bu isimler bugünkü Ankaragücü karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta oynanacak olan derbisinde cezalı duruma düşecekler.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Kara Kartal'da Ankaragücü karşılaşması öncesinde 2 eksik bulunuyor. Tedavileri devam eden Dorukhan Toköz ve kadroda yer almayacak.

188 GOLE KARŞI 67 GOL

Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 188 gole, sarı-lacivertliler 67 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka ise golsüz sona ermişti.

  1. 6.3.2020
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