Hazırlıklara bugün devam

Beşiktaş, ligin 25. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün devam edecek. Siyah-beyazlılar, Alanya zaferinden sonra 2 gün izin yaptı. Beşiktaşlı futbolcular, bugün bir araya Ankaragücü sınavının taktik provaları üzerinde durulacak.