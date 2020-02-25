Kiralıklar sezon sonu gidiyor

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden başladı. Trabzonspor derbisinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın kaleci Loris Karius'la ilgili "Seneye bizimle devam etmeyecek" açıklaması, önümüzdeki sezon kadroda olmayacak isimlerin de belli olduğunu gösterdi. 47 yaşındaki teknik adamın, yönetimle yaptığı toplantıda kadroda kiralık olarak bulunan Diaby, Rebocho ve Elneny'yle yola devam edilmemesini istediği ifade edildi. Özellikle sözleşmesinde 20 maçta en az 45 dakika oynaması durumunda bonservisinin zorunlu alınması maddesi bulunan Rebocho gönderilecekler listesinde ilk sırada yer alıyor. Çünkü siyah-beyazlılar, 2.8 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında, bu futbolcudan çok daha iyisini bulabileceğini düşünüyor. Mevcut kadroda kiralık olarak forma giyen isimlerden Kevin-Prince Boateng ile yola devam edilecek.

TEKLiFLER BEKLENiYOR

Siyah-beyazlılarda kiralık oyuncuların gönderilmesinin dışında, takımdaki oyunculara gelecek teklifler de masaya yatırılacak. Bu sezon beklentilerin altında kalan Ljajic ve Vida'ya teklif gelmesi durumunda bu futbolcularla yolları ayırmayı planlayan ve yüksek ücret alan 2 oyuncunun maaş yükünden de kurtulacak olan Beşiktaş, transfer konusunda da yoğun mesai harcayacak.

DÖNENLER OLACAK

Beşiktaş, kiralık olarak başka takımlarda forma giyen Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Fatih Aksoy, Muhayer Oktay ve Ajdin Hasic'in kadroya dahil olmasıyla birlikte yeni bir yapılanma içine girecek. Sezon başında Toulouse'a kiralık olarak gönderilen Isimat Mirin'le ilgili ise son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek.