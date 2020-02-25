Kiralıklar sezon sonu gidiyor
Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen isimlerden Karius, Diaby, Rebocho ve Elneny’yle yollar ayrılacak. Boateng ise yeni sezonda da takımda olacak.
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden başladı. Trabzonspor derbisinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın kaleci Loris Karius'la ilgili "Seneye bizimle devam etmeyecek" açıklaması, önümüzdeki sezon kadroda olmayacak isimlerin de belli olduğunu gösterdi. 47 yaşındaki teknik adamın, yönetimle yaptığı toplantıda kadroda kiralık olarak bulunan Diaby, Rebocho ve Elneny'yle yola devam edilmemesini istediği ifade edildi. Özellikle sözleşmesinde 20 maçta en az 45 dakika oynaması durumunda bonservisinin zorunlu alınması maddesi bulunan Rebocho gönderilecekler listesinde ilk sırada yer alıyor. Çünkü siyah-beyazlılar, 2.8 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında, bu futbolcudan çok daha iyisini bulabileceğini düşünüyor. Mevcut kadroda kiralık olarak forma giyen isimlerden Kevin-Prince Boateng ile yola devam edilecek.
TEKLiFLER BEKLENiYOR
Siyah-beyazlılarda kiralık oyuncuların gönderilmesinin dışında, takımdaki oyunculara gelecek teklifler de masaya yatırılacak. Bu sezon beklentilerin altında kalan Ljajic ve Vida'ya teklif gelmesi durumunda bu futbolcularla yolları ayırmayı planlayan ve yüksek ücret alan 2 oyuncunun maaş yükünden de kurtulacak olan Beşiktaş, transfer konusunda da yoğun mesai harcayacak.
DÖNENLER OLACAK
Beşiktaş, kiralık olarak başka takımlarda forma giyen Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Fatih Aksoy, Muhayer Oktay ve Ajdin Hasic'in kadroya dahil olmasıyla birlikte yeni bir yapılanma içine girecek. Sezon başında Toulouse'a kiralık olarak gönderilen Isimat Mirin'le ilgili ise son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek.
- 25.2.2020
- Kobe Bryant için düzenlenen anma törenine Michael Jordan damga vurdu! İşte o kareler...
- Dünya yıldızları çare olamamıştı! İşte tarihe geçen kadro
- Galatasaray'da derbi sırrı ortaya çıktı! Meğer Fatih Terim...
- Fenerbahçe'yi şoke eden derbi karnesi! Ali Koç...
- Ozan Tufan gündeme damga vurdu! "Böyle bir şey olabilir mi ya?"
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Kiralıklar sezon sonu gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.