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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş 16 maçta 3 yenilgi

16 maçta 3 yenilgi

16 maçta 3 yenilgi

, ile 'de yaptığı son 16 maçta sadece 3 kez mağlup oldu.

, ile 'de yaptığı son 16 maçta sadece 3 kez mağlup oldu. Siyah-beyazlılar 7 kez kazanırken, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı. Trabzonspor, galibiyetlerini 22 Ağustos 2015'te 'da ve 18 Mayıs 2019'da 'da 2-1, bu sezonun ilk yarısında kendi sahasında 4-1'lik skorlarla aldı.
  1. 22.2.2020
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