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23 Şubat 2020, Pazar
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Çok yazık oldu

Çok yazık oldu

, "“Baştan sona oyun üstünlüğü bizdeydi. 3-1, 4-1, 5-1 olacak maç 2-2 bitti. 1 puanı hak etmedik, savaşmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

'ın yıldızı , son anlarda gelen beraberlik golüyle büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Çok erken bir gol yedik. İlk 15 dakika bocaladık ama kalan 75 dakikada oyunun hakimiyeti bizdeydi. İlk yarıda bir gol bulabilirdik. Soyunma odasında galibiyet sözü vermiştik. Sahaya karakter koyduk. Çok iyi mücadele ettik. Öne de geçtik ama olmadı" dedi. GÖKHAN Gönül, iki haftadır çok iyi oynadıklarını ve rakipleri boğduklarını söylerken, "İki maçta 6 puan almalıydık. Bunu hak etmiştik. 1 puanı hak etmedik. Son vuruşlarda biraz becerikli olsaydık taraftarımıza bu galibiyeti armağan edebilirdik. Daha çok maç var. Rakiplerimiz de puan kaybedecektir. Biz savaşmayı sürdüreceğiz" yorumunu yaptı.
  1. 23.2.2020
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