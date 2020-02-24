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24 Şubat 2020, Pazartesi
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İngilizler ’u konuştu

İngilizler Karius’u konuştu

Sezon sonu 'a gönderilecek olan için basını yine eleştirilerde bulundu.

Sezon sonu 'a gönderilecek olan için basını yine eleştirilerde bulundu. Alman file bekçisinin, karşında yediği ilk golde duruş hatası yaptığına yer veren gazeteler, "'deki başarısız sezonlarının ardından burada ne yapacak acaba" yazdılar.
  1. 24.2.2020
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