Harun Tekin iddiası
Fenerbahçeli file bekçisinin siyah-beyazlı yönetime mesaj gönderdiği ileri sürüldü.
Sergen Yalçın bilineni ilan etti… Loris Karius için "Gelecek sezon bizimle olmayacak" dedi. Gelecek sezon yabancı değil yerli kaleciyle çalışmak isteyen Sergen'in aklındaki iki kaleci Gökhan Akkan ve Volkan Babacan'la görüşmeler devam ediyor. Bir başka iddia ise Harun Tekin konusunda yaşandı. Altay'ın gelmesiyle F.Bahçe'de ikinci kaleci durumuna düşen Harun Tekin'in Beşiktaş'a mesaj yolladığı ileri sürüldü.
- 24.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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