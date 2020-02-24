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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Zafer kaçsa da oyun mutlu etti

Zafer kaçsa da oyun mutlu etti

Yöneticiler, hoca ile oynanan oyundan memnun. sezon için umutlular.

karşısında oynanan taraftarını olduğu kadar yöneticilerin de keyfini yerine getirdi. Siyah-beyazlı takım, rakip ceza sahasında 52 kez topla buluşup, 14 de korner atarken, yöneticiler her ne kadar galip gelinemese de oynanan futbola övgüler düzdüler. Beşiktaşlı yöneticiler, "Bu takım böyle oynasın, hepimizi mutlu oluruz. sezon hocayla çok başka şeyler konuşuyor olacağız" yorumları yaptılar.
  1. 24.2.2020
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