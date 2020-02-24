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24 Şubat 2020, Pazartesi
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'de şatafat bitti

Dolmabahçe'de şatafat bitti

stadındaki ilk sezonlarda rakiplere sahayı dar eden , bu yıl beklentileri karşılayamadı. Gol ve zafer sayıları ciddi düştü.

, Vodafone Park'taki en başarısız dönemini yaşıyor. Siyah-beyazlı takım, 2015-16 sezonunun son haftalarında hizmete giren stadında bu sezon taraftarlarını daha az sevindirdi. 'de 17 resmi karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bunların 9'unu galibiyetle tamamladı. Üç maçtan beraberlikle ayrılan siyah- beyazlılar, evinde 5 kez mağlup oldu. Beşiktaş, bu sezon galibiyet oranında yüzde 52,9'da kaldı. stadındaki ilk maçlarını 2015-2016 sezonunda oynayan siyahbeyazlı takım, açılışı yüzde 100 galibiyet oranıyla gerçekleştirdi. Beşiktaş, evinde bu sezonki son 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi.

GOL SAYISI DA DÜŞÜŞE GEÇTİ
Kara Kartal'ın bu sezon Vodafone Park'taki gol oranı da düştü. Sahasında önceki sezonlarda 3,3, 2,3, 2,6 ve 2,3 gol oranı tutturan siyahbeyazlı takım, bu sezon ise oynadığı 17 maçta 1,8 gol oranı yakalayabildi.

  1. 24.2.2020
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