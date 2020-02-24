Dolmabahçe'de şatafat bitti
Yeni stadındaki ilk sezonlarda rakiplere sahayı dar eden Beşiktaş, bu yıl beklentileri karşılayamadı. Gol ve zafer sayıları ciddi düştü.
Beşiktaş, Vodafone Park'taki en başarısız dönemini yaşıyor. Siyah-beyazlı takım, 2015-16 sezonunun son haftalarında hizmete giren stadında bu sezon taraftarlarını daha az sevindirdi. Dolmabahçe'de 17 resmi karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bunların 9'unu galibiyetle tamamladı. Üç maçtan beraberlikle ayrılan siyah- beyazlılar, evinde 5 kez mağlup oldu. Beşiktaş, bu sezon galibiyet oranında yüzde 52,9'da kaldı. Yeni stadındaki ilk maçlarını 2015-2016 sezonunda oynayan siyahbeyazlı takım, açılışı yüzde 100 galibiyet oranıyla gerçekleştirdi. Beşiktaş, evinde bu sezonki son 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi.
GOL SAYISI DA DÜŞÜŞE GEÇTİ
Kara Kartal'ın bu sezon Vodafone Park'taki gol oranı da düştü. Sahasında önceki sezonlarda 3,3, 2,3, 2,6 ve 2,3 gol oranı tutturan siyahbeyazlı takım, bu sezon ise oynadığı 17 maçta 1,8 gol oranı yakalayabildi.
- 24.2.2020
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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