''Adem Ljajic'i 1 haftadır görmedim''

Sergen Yalçın, rahatsızlığı nedeniyle dün kadroda olmayan Ljajic için şunları söyledi: "Ljajic'i bir haftadır görmedim. Çok ağır bir bademcik problemi yaşıyor herhalde 1 haftadır idman yapmıyor. Hasta olduğu için kadroya almadık."