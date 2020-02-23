''Adem Ljajic'i 1 haftadır görmedim'' - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Şubat 2020, Pazar
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''Adem 'i 1 haftadır görmedim''

''Adem Ljajic'i 1 haftadır görmedim''

, rahatsızlığı nedeniyle dün kadroda olmayan için şunları söyledi: "Ljajic'i bir haftadır görmedim. Çok ağır bir bademcik problemi yaşıyor herhalde 1 haftadır idman yapmıyor. Hasta olduğu için kadroya almadık."

Sergen Yalçın, rahatsızlığı nedeniyle dün kadroda olmayan için şunları söyledi: "Ljajic'i bir haftadır görmedim. Çok ağır bir bademcik problemi yaşıyor herhalde 1 haftadır idman yapmıyor. Hasta olduğu için kadroya almadık."

  1. 23.2.2020
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