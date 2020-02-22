Sergen Yalçın'dan uyarı: Bunu aklınızdan geçirmeyin - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'dan uyarı: Bunu aklınızdan geçirmeyin

'dan uyarı: Bunu aklınızdan geçirmeyin

Sergen Yalçın'dan uyarı: Bunu aklınızdan geçirmeyin

, 'de karşısında kritik bir maça çıkıyor. Siyah-beyazlı takım yenilgisi sonrası zirve yarışında önemli bir 3 puanı yitirmişti. Teknik direktör da oyuncularıyla yaptığı toplantıda karşılaşmanın önemine vurgu yaptı ve beraberliğin kendileri için yeterli olmayacağını dile getirdi.

'in 23. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Taktik provalarda tüm yoğunluğunu hücum bölgesine veren siyah-beyazlı ekibin çalıştırıcısı , Trabzonspor karşısında pozisyon bulabileceklerini ancak kazanmak için Sörloth tehlikesini ortadan kaldırmaları gerektiğini oyuncularına anlattı.

Milliyet'te yer alan habere göre takımla bir toplantı yapan teknik direktör Sergen Yalçın, "Eğer yeniden var olmak istiyorsanız bu maçı bir final olarak değerlendirin. Bir kere kafanızdan beraberliği silin. Aklınızdan bile geçirmeyin. Geçtiğimiz hafta pek de hak etmediğimiz bir yenilgi aldık. Oradaki hataları gördük, neleri yapmamız gerektiğini sanırım anladık. Elinizdeki bu son fırsatı iyi kullanacağızdan şüphem yok. Üç puanı alırsak göreceksiniz bu yarışın sonuna kadar içinde kalacağız. Yeter ki kendinize inanın" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası Trabzonspor maçının teknik analizine geçen Yalçın, bordo-mavili takımın savunmasındaki zayıf noktaları oyuncularına ezberletti. Siyah-beyazlı ekibin hocasının tek korkusunun kaleci Uğurcan olduğu, hatta forvet oyuncularına başarılı file bekçisinin eksiklerini görüntülerle gösterdiği öğrenildi.

haberin devamı

  1. 22.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sergen Yalçın'dan uyarı: Bunu aklınızdan geçirmeyin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN