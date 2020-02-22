Sergen Yalçın'dan uyarı: Bunu aklınızdan geçirmeyin
Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor karşısında kritik bir maça çıkıyor. Siyah-beyazlı takım Başakşehir yenilgisi sonrası zirve yarışında önemli bir 3 puanı yitirmişti. Teknik direktör Sergen Yalçın da oyuncularıyla yaptığı toplantıda karşılaşmanın önemine vurgu yaptı ve beraberliğin kendileri için yeterli olmayacağını dile getirdi.
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Taktik provalarda tüm yoğunluğunu hücum bölgesine veren siyah-beyazlı ekibin çalıştırıcısı Sergen Yalçın, Trabzonspor karşısında pozisyon bulabileceklerini ancak kazanmak için Sörloth tehlikesini ortadan kaldırmaları gerektiğini oyuncularına anlattı.
Milliyet'te yer alan habere göre takımla bir toplantı yapan teknik direktör Sergen Yalçın, "Eğer yeniden var olmak istiyorsanız bu maçı bir final olarak değerlendirin. Bir kere kafanızdan beraberliği silin. Aklınızdan bile geçirmeyin. Geçtiğimiz hafta pek de hak etmediğimiz bir yenilgi aldık. Oradaki hataları gördük, neleri yapmamız gerektiğini sanırım anladık. Elinizdeki bu son fırsatı iyi kullanacağızdan şüphem yok. Üç puanı alırsak göreceksiniz bu yarışın sonuna kadar içinde kalacağız. Yeter ki kendinize inanın" ifadelerini kullandı.
Toplantı sonrası Trabzonspor maçının teknik analizine geçen Yalçın, bordo-mavili takımın savunmasındaki zayıf noktaları oyuncularına ezberletti. Siyah-beyazlı ekibin hocasının tek korkusunun kaleci Uğurcan olduğu, hatta forvet oyuncularına başarılı file bekçisinin eksiklerini görüntülerle gösterdiği öğrenildi.
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Sergen Yalçın'dan uyarı: Bunu aklınızdan geçirmeyin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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